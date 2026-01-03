È una giornata difficile da affrontare
In una giornata complessa per il Rayo Vallecano, l’allenatore Inigo Perez ha commentato il pareggio con il Getafe, definendola una “giornata difficile da affrontare”. La partita, conclusa con un 1-1 grazie a un gol di Mauro Arambarri all'ultimo minuto, riflette le sfide che la squadra sta attraversando in questa stagione. Una situazione che richiede riflessione e determinazione per superare le difficoltà attuali.
2026-01-03 01:15:00 Il web è in subbuglio: Inigo Perez allenatore di Rayo Vallecano ha dichiarato, dopo aver pareggiato 1-1 contro i Getafe con un gol di Mauro Arambarri al 91?, che è una “giornata difficile da affrontare” a causa del nuovo fallimento della sua squadra in campionato. In totale, il Il Rayo Vallecano accumula otto giornate consecutive senza vincere nel campionato. I due punti persi contro il Getafe all’ultimo momento hanno commosso molto il loro allenatore. “È una giornata difficile da affrontare. Non c’è tempo in questo momento per riuscire a schiarirci la mente su quello che è successo e speriamo che passino alcune ore”, ha detto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
