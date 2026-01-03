In una giornata complessa per il Rayo Vallecano, l’allenatore Inigo Perez ha commentato il pareggio con il Getafe, definendola una “giornata difficile da affrontare”. La partita, conclusa con un 1-1 grazie a un gol di Mauro Arambarri all'ultimo minuto, riflette le sfide che la squadra sta attraversando in questa stagione. Una situazione che richiede riflessione e determinazione per superare le difficoltà attuali.

Il Rayo Vallecano accumula otto giornate consecutive senza vincere nel campionato. I due punti persi contro il Getafe all'ultimo momento hanno commosso molto il loro allenatore. "È una giornata difficile da affrontare. Non c'è tempo in questo momento per riuscire a schiarirci la mente su quello che è successo e speriamo che passino alcune ore", ha detto.

