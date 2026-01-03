‘E trèb in piàza’ accende Cotignola Da domani giochi e musica per tutti

A Cotignola, da domani a martedì 6 gennaio, si svolge ‘E trèb in piàza’, un evento che anima piazza Vittorio Emanuele II con spettacoli, musica e gastronomia tradizionale. L’iniziativa offre un’occasione per condividere momenti di svago e convivialità, contribuendo a rinsaldare il senso di comunità e tradizione nel cuore della città.

Cotignola è pronta a trasformare la sua piazza in un luogo di festa e condivisione. Da domani a martedì 6 gennaio piazza Vittorio Emanuele II ospiterà ‘E trèb in piàza’, l’appuntamento che unisce spettacoli, intrattenimento e gastronomia tipica, per salutare il nuovo anno nel segno della tradizione. Domani si apre con la Cappelletti Gravel, un giro cicloturistico di 70 km che coniuga sport e sapori. Per informazioni e iscrizioni chiamare lo 0545.64544 o scrivere a [email protected]. Al ritorno, la piazza si scalderà con bracieri e il suono della cornamusa scozzese, mentre dalle 12 sarà possibile pranzare in piazza con intrattenimento musicale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

