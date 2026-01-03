È tempo di ’Vota il tuo presepe’ Dalle periferie alla Bassa continua la gara di creatività

Chi l’ha detto che il presepe è solo tradizione. In quelli che in queste ultime settimane sono sbocciati fra Bologna, borghi di montagna e pianura, infatti, spuntano anche fatti di attualità e volti del territorio. Uno sguardo sul presente, a volte con il sorriso. E sempre più persone visitano piccole e grandi opere d’arte, come racconta la nostra iniziativa ’ Vota il tuo presepe ’, giunta ormai all’ottava edizione. Sono tantissimi i tagliandi già arrivati in redazione e ormai è il momento del rush finale: saranno infatti presi in considerazione i coupon (come quello da ritagliare in pagina) pervenuti entro lunedì 5 gennaio all’indirizzo de ’il Resto del Carlino – Ufficio marketing – via Enrico Mattei 106, 40138 Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - È tempo di ’Vota il tuo presepe’. Dalle periferie alla Bassa continua la gara di creatività Leggi anche: ’Vota il tuo presepe’, il rush finale . Alla ricerca della Natività più bella. C’è tempo fino al 5 gennaio 2026 Leggi anche: Da oggi torna ‘Vota il tuo presepe’. Alla ricerca della Natività più bella Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chi sarà il sardo o la sarda del 2025 Le donne in testa, si vota sino al 6 gennaio Già arrivate 3mila preferenze, c’è ancora tempo per eleggere il proprio preferito: in corsa campioni nello sport, nella solidarietà, nell’arte, eroi della vita quotidiana - facebook.com facebook

