E se quest’anno il buon proposito fosse volersi bene?

Quest’anno, perché non considerare il desiderio di prendersi cura di sé come un vero e proprio buon proposito? In un periodo di riflessione su passato e futuro, è fondamentale accettare e apprezzare chi siamo. Coltivare l’amore per sé stessi rappresenta un passo importante verso il benessere e l’equilibrio personale, senza eccessi né aspettative eccessive.

Anche quest'anno i botti di Capodanno hanno terrorizzato gli animali. Unità d'Emergenza #LAV ha ricevuto oltre 70 segnalazioni su Firenze, Prato e Lucca. Speriamo che questo dramma non si ripeta più e che nessuna vita sia sacrificata per il divertimento um x.com

TerrAmare. Layup · Who You Share it With. Quest’anno mi affido ai dettagli. Ai gesti piccoli, quelli che sembrano niente… e invece portano un po’ di coraggio. Questi corni nascono di tutti i colori — ma una cosa non cambia mai: il tocco di rosso. Tradizi - facebook.com facebook

