È nata Fiocco rosa per Anna Tatangelo come ha chiamato la figlia

Anna Tatangelo è diventata di nuovo mamma, dando il benvenuto a Beatrice, nata questa mattina in una clinica romana. La cantante e il suo compagno Giacomo Buttaroni accolgono con gioia la loro seconda figlia. Un momento di felicità che arricchisce ulteriormente il percorso personale e professionale dell’artista, ora con una nuova presenza nella famiglia.

Fiocco rosa per Anna Tatangelo, che questa mattina è diventata di nuovo mamma. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, in una clinica romana è nata Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni. Una nascita che segna un momento di grande felicità per la cantante, arrivata al termine di una gravidanza vissuta con discrezione ma anche con profonda intensità emotiva, condivisa a tratti con il pubblico attraverso i social. La notizia della gravidanza era stata resa pubblica dalla stessa Tatangelo nel giugno del 2025, con un post su Instagram che aveva subito emozionato i fan. A corredo di uno scatto in bianco e nero, in cui mostrava il pancione, la cantante aveva affidato ai social parole molto personali e cariche di significato: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

