È nata Fiocco rosa per Anna Tatangelo come ha chiamato la figlia

Anna Tatangelo è diventata madre per la seconda volta, accogliendo la nascita della figlia Beatrice, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni. La nascita è avvenuta questa mattina in una clinica romana. Si tratta di un momento importante per l’artista, che ha condiviso questa gioia con i suoi fan. La piccola si aggiunge alla famiglia, portando con sé nuove emozioni e speranze.

Fiocco rosa per Anna Tatangelo, che questa mattina è diventata di nuovo mamma. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, in una clinica romana è nata Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni. Una nascita che segna un momento di grande felicità per la cantante, arrivata al termine di una gravidanza vissuta con discrezione ma anche con profonda intensità emotiva, condivisa a tratti con il pubblico attraverso i social. La notizia della gravidanza era stata resa pubblica dalla stessa Tatangelo nel giugno del 2025, con un post su Instagram che aveva subito emozionato i fan. A corredo di uno scatto in bianco e nero, in cui mostrava il pancione, la cantante aveva affidato ai social parole molto personali e cariche di significato: "Oggi sei tu la mia scelta di libertà.

