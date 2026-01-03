È scomparso Billy Ray Barnes, ex giocatore dei Philadelphia Eagles e protagonista del titolo NFL vinto dalla squadra. Aveva 90 anni ed è deceduto circondato dalla famiglia. La sua carriera nel football americano ha lasciato un segno importante nella storia dei Eagles, e la sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello sport.

Lutto nel mondo del football americano. Billy Ray Barnes, ex mediano di mischia dei Philadelphia Eagles e protagonista del titolo NFL conquistato dalla franchigia, è morto all’età di 90 anni, circondato dall’affetto della sua famiglia. La notizia ha suscitato grande commozione tra tifosi, ex compagni e appassionati dello sport. Il ricordo della famiglia. A dare l’annuncio è stata la figlia, Billi Barnes Akins, che ha voluto ricordare non solo l’atleta, ma soprattutto l’uomo. " Aveva 90 anni e ha avuto una vita favolosa ", ha dichiarato. " Una delle cose che amava degli Eagles era che in quella finale erano sfavoriti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È morto Billy Ray Barnes, leggenda dei Philadelphia Eagles

Leggi anche: È morto Billy Ray Barnes, leggenda dei Philadelphia Eagles e vincitore del Super Bowl: lutto nel football americano

Leggi anche: È morto Michael Ray “Sugar” Richardson, leggenda Nba e icona della Virtus

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È morto Billy Ray Barnes, leggenda dei Philadelphia Eagles e vincitore del Super Bowl: lutto nel football americano - È morto a 90 anni Billy Ray Barnes, ex mediano di mischia e protagonista del titolo NFL dei Philadelphia Eagles ... fanpage.it