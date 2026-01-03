Lula ha condannato gli attacchi contro il Venezuela, definendoli inaccettabili. Secondo il presidente brasiliano, i bombardamenti e la cattura del leader venezuelano rappresentano una violazione grave della sovranità del paese. La sua posizione sottolinea l'importanza del rispetto internazionale e della risoluzione pacifica delle controversie, invitando a un dialogo costruttivo per la stabilità regionale.

"I bombardamenti nel territorio del Venezuela e la cattura del suo presidente hanno superato una linea inaccettabile. Questi rappresentano un affronto gravissimo per la sovranità del Venezuela e un precedente estremamente pericoloso per tutta la comunità internazionale". Lo scrive su X il presidente del Brasile Luiz Inaçio Lula da Silva. "Attaccare un paese, in flagrante violazione del diritto internazionale, è il primo passo verso un mondo di violenza, caos e instabilità, dove la legge del più forte prevale sul multilateralismo. La riduzione dell'uso della forza è coerente con la posizione che il Brasile ha sempre adottato in situazioni recenti in altri paesi e regioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - E Lula difende Maduro: "L'attacco al Venezuela precedente inaccettabile "

Leggi anche: Venezuela, "imminente attacco Usa alle basi narcos". Trump frena, Maduro chiama Putin. L'Onu: inaccettabile Nel mirino porti e scali

Leggi anche: Venezuela, "Usa pronti all'attacco alle basi narcos". Trump frena, Maduro chiama Putin. L'Onu: inaccettabile Nel mirino porti e scali

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

E Lula difende Maduro: "L'attacco al Venezuela precedente inaccettabile - "I bombardamenti nel territorio del Venezuela e la cattura del suo presidente hanno superato una linea inaccettabile. iltempo.it