È ancora scontro tra Ilary Blasi e Totti | la conduttrice denuncia l’ex marito per il soffitto crollato alla villa all’Eur

Si apre un nuovo capitolo nella controversia tra Ilary Blasi e Francesco Totti, con la conduttrice che ha presentato denuncia a seguito del crollo del soffitto nella loro villa all’Eur. La vicenda si inserisce in un contesto già complesso di separazione, dispute legali e questioni patrimoniali, proseguendo una storia costellata di tensioni e procedimenti giudiziari.

Un soffitto crollato e una villa al centro dell’ennesima battaglia legale. La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, già segnata da separazione e continui gossip, Rolex contesi e indagini, si arricchisce di un nuovo capitolo all’Eur. La conduttrice ha chiesto all’ex marito di occuparsi della manutenzione urgente dell’immobile. Secondo le decisioni del tribunale, la responsabilità dei lavori spetterebbe proprio a lui. Di fronte all’assenza di risposte, Blasi ha depositato un provvedimento d’urgenza, aprendo un nuovo fronte legale. La contesa tra i due ormai va avanti da anni e su più piani. Si parte dai temi patrimoniali e di mantenimento dei figli, passa per la saga dei Rolex e arriva al terreno più delicato, il penale. 🔗 Leggi su Open.online

