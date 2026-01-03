Un uomo arrestato ieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è stato rimesso in libertà dal giudice. La vicenda riguarda il possesso di droga per uso personale, con proventi derivanti dal lavoro e regali natalizi. L’uomo, dopo aver trascorso una notte agli arresti domiciliari, ha ottenuto la libertà in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era stato arrestato nella giornata di ieri con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Oggi, nel corso dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto la rimessione in libertà di Danilo Ascione, 35 anni, applicando nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento è stato depositato nelle ultime ore, al termine dell’interrogatorio di garanzia. Assistito dall’avvocato Antonio Leone, l’indagato ha fornito la propria versione dei fatti, dichiarando che la sostanza stupefacente rinvenuta fosse destinata esclusivamente a uso personale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Droga per uso personale, i soldi da lavoro e regali natalizi”: il giudice lo rimette in libertà

