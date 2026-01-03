Dramma a Carini | due uomini trovati morti in casa indagini in corso

A Carini, nel Palermitano, sono stati trovati senza vita due uomini di 68 anni all’interno di un’abitazione di via Gargagliano. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio, mentre si attende l’esito degli accertamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta dei corpi nell’abitazione di via Gargagliano. A Carini, nel Palermitano, è scattata una grande attenzione delle forze dell’ordine dopo il ritrovamento dei corpi senza vita di due uomini di 68 anni, amici da tempo, all’interno di un’abitazione in via Gargagliano. I cadaveri sono stati scoperti nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio dai vigili del fuoco, allertati dai parenti e dai vicini che non avevano più notizie degli amici da giorni. Le circostanze del ritrovamento. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due uomini è stato trovato disteso nel soggiorno, l’altro nel letto, nella stessa casa dove vivevano o si incontravano frequentemente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Dramma a Carini: due uomini trovati morti in casa, indagini in corso Leggi anche: Palermo, due uomini trovati morti in casa: scattano indagini a Carini Leggi anche: Tragedia di inizio anno a Carini, due uomini trovati morti in casa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Dramma a Carini, due uomini trovati morti in casa: avviate le indagini; 100 film romantici che scalderanno i vostri cuori e le vostre serate; Dramma nel Palermitano, trovati morti due uomini in casa; Palermo due uomini trovati morti in casa | scattano indagini a Carini. Giallo a Carini, due uomini trovati morti in casa - Due uomini di 68 anni, Giuseppe Manicioto e Vincenzo Lo Presti, sono stati trovati morti in un’abitazione di via Gargagliano a Carini. tp24.it

PALERMO MORTI Palermo, due uomini trovati morti in casa dopo giorni di silenzio - È giallo nel Palermitano per la morte di due uomini di 68 anni, residenti a Carini, trovati senza vita all’interno di un’abitazione ... statoquotidiano.it

Dramma a Carini, due uomini trovati morti in casa: avviate le indagini - Dramma a Carini, paese in provincia di Palermo, dove due uomini sono stati trovati morti all’interno di una casa in via Gargagliano. msn.com

+++ Dramma a Carini, due uomini trovati morti in casa: avviate le indagini +++ https://qds.it/dramma-carini-due-uomini-trovati-morti-casa/ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.