Dove vedere in tv Paolini-Bencic Italia-Svizzera United Cup 2026 | orario programma streaming

Domenica 4 gennaio, alla RAC Arena di Perth, Jasmine Paolini affronterà Belinda Bencic nel primo incontro dell’Italia alla United Cup 2026. La competizione di tennis a squadre miste tra nazioni si svolge in Australia, offrendo un'anteprima delle sfide internazionali. Scopri orario, programma e modalità di streaming per seguire in tv e online questa importante partita tra Italia e Svizzera.

Domenica 4 gennaio, alla RAC Arena di Perth (Australia), Jasmine Paolini sarà protagonista del primo incontro dell'Italia nella United Cup 2026, prestigiosa competizione di tennis a squadre miste tra nazioni. Gli azzurri affronteranno la Svizzera e l'avversaria della tennista toscana sarà Belinda Bencic, attuale numero 11 del ranking WTA. Si tratta di un match sulla carta molto impegnativo per Paolini, considerando le qualità tecniche e l'esperienza della giocatrice elvetica. Archiviata la pausa per maternità, Bencic è tornata rapidamente ai vertici del tennis mondiale, scalando la classifica grazie anche ai successi ottenuti nei tornei di Abu Dhabi e Tokyo, risultati che le hanno permesso di avvicinarsi nuovamente alla top-10.

United Cup 2026: calendario e tabellone dell’Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli - Dal 2 all'11 gennaio a Perth e Sydney si giocherà la United Cup, torneo a squadre che si disputa da qualche anno ... fanpage.it

United Cup 2026, quando gioca l'Italia e dove vedere in tv le partite di Cobolli e Paolini - facebook.com facebook

