Dove vedere in tv Cobolli-Wawrinka Italia-Svizzera United Cup 2026 | orario programma streaming

L’Italia debutta alla United Cup 2026 di tennis a Perth, in Australia, con l’incontro contro la Svizzera. La partita si terrà domenica 4 gennaio a partire dalle 10:00. Per seguire l’evento, è possibile consultare i canali televisivi dedicati e le piattaforme di streaming ufficiali. Di seguito, tutte le informazioni su orari, programma e modalità di visione dell’esordio di Cobolli e Wawrinka.

L’ esordio dell’Italia nella United Cup 2026 di tennis, avverrà a Perth, in Australia: domani, domenica 4 gennaio, a partire dalle ore 10.00 italiane, alla RAC Arena, nel tie valido per il Girone C, gli azzurri, accreditati della terza testa di serie del torneo, affronteranno la Svizzera. Il match di singolare maschile tra l’ azzurro Flavio Cobolli e l’ elvetico Stan Wawrinka sarà il secondo incontro del tie tra Italia e Svizzera, e si giocherà al termine del singolare femminile tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic, le quali apriranno la sfida a partire dalle ore 10.00 italiane. La diretta tv di Cobolli-Wawrinka, per il tie Italia-Svizzera della United Cup 2026 di tennis, sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX e Tennis TV, infine la Diretta Live testuale del tie dell’Italia sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, programma, streaming Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming; Tennis, United Cup 2026: Jasmine Paolini e Flavio Cobolli guidano il team Italia - Team Italia; United Cup, Cobolli e Paolini in campo: orario, avversario, quando si gioca e dove vederla in tv; Tennis, United Cup al via: cos'è, come funziona, quando gioca l'Italia e dove vederla. Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026: orario, tv, programma, streaming - Flavio Cobolli ha aperto la propria stagione prendendo parte a un evento di esibizione, ma l'annata agonistica del romano inizierà ufficialmente domenica ... oasport.it

Dove vedere in tv Cobolli-Rublev, World Tennis Continental Cup 2025: orario, programma, streaming - Sarà l'ultimo impegno di Flavio Cobolli alla World Tennis Continental Cup, esibizione di scena in quel di Shenzhen, ma sarà anche, forse, il più seguito a ... oasport.it

Italia-Belgio in Coppa Davis, quando giocano Berrettini e Cobolli: orario, programma e dove vedere in tv - Belgio è la semifinale della Coppa Davis 2025. fanpage.it

United Cup 2026, quando gioca l'Italia e dove vedere in tv le partite di Cobolli e Paolini - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.