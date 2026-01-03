Artem Dovbyk, attaccante del Napoli, è al centro di recenti movimenti di mercato. Il suo nome è stato collegato a diversi club, tra cui il Como, mentre il Napoli valuta le opzioni per rafforzare la rosa e gestire le uscite. La situazione rimane in evoluzione, con trattative che potrebbero portare a cambiamenti nelle prossime settimane.

La posizione di Artem Dovbyk entra improvvisamente nel flusso caldo del mercato. Nelle ultime ore il nome dell’attaccante giallorosso è stato messo sul tavolo di più club, in Italia e all’estero, mentre a Trigoria si lavora su un doppio binario: rinforzare l’attacco e liberare spazio in uscita. Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, Dovbyk è stato proposto al Napoli. Un contatto esplorativo, che riporta alla luce un interesse già emerso nei mesi scorsi. Il nodo, però, è chiaro: il club di De Laurentiis è vincolato a una sessione a saldo zero. Tradotto: prima di qualsiasi entrata serve una cessione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dovbyk sul mercato: proposto al Napoli, spunta il Como

Leggi anche: Roma, Dovbyk sul mercato: Napoli informato, ma il saldo zero frena

Leggi anche: Neymar a gennaio in Serie A: spunta il retroscena, è stato già proposto al Napoli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Per la Roma non solo Raspadori: Dovbyk proposto al Napoli. E su Chiesa...; Dovbyk, gli agenti lo hanno proposto al Napoli: la posizione del club azzurro – CdS; Dovbyk lascia la Roma? Spunta una destinazione a sorpresa per il bomber ucraino; Lucca e Lang, probabile addio. De Luca: Potevano e dovevano fare di più.

Dovbyk al Napoli: l’offerta è già sul tavolo - Vista la sempre più probabile uscita di Lorenzo Lucca – per il quale si è informato anche il Benfica di José Mourinho – i Campioni d’Italia uscenti sono di nuovo alla ricerca di un nuovo centravanti ... asromalive.it