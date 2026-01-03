Douglas Luiz appena 6? in campo nell’ultima sconfitta del Nottingham Forest Quanto manca all’obbligo di riscatto

Douglas Luiz, appena 6 anni, ha debuttato con il Nottingham Forest nell’ultima partita, che si è conclusa con una sconfitta. La sua presenza in campo solleva domande sul futuro del suo riscatto, previsto a determinate condizioni contrattuali. La società e gli esperti monitorano attentamente la situazione, valutando il momento ideale per esercitare l’obbligo di acquisto e consolidare il nuovo acquisto nel progetto tecnico.

del centrocampista brasiliano. Il percorso di Douglas Luiz al Nottingham Forest sta entrando nel vivo, con la Juventus che osserva con estrema attenzione ogni minuto disputato dal brasiliano in Inghilterra. Il trasferimento, formalizzato lo scorso agosto, prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro con un diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo al raggiungimento di 15 presenze da almeno 45 minuti ciascuna. L’ ultima da appena 6? nella sconfitta della sua squadra in casa dell’Aston Villa non è propedeutica a tale scopo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz, appena 6? in campo nell’ultima sconfitta del Nottingham Forest. Quanto manca all’obbligo di riscatto Leggi anche: Douglas Luiz migliore in campo col Nottingham Forest: le condizioni per far scattare l’obbligo di riscatto Leggi anche: Douglas Luiz, ecco quanto ha incassato la Juve finora e quanto manca per il riscatto del Nottingham Forest: le ultime sull’ex bianconero Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Juve, che succede coi prestiti? Quattro casi spinosi, e Douglas Luiz rischia di tornare; Dalla Juventus al Nottingham Forest, Douglas Luiz svela i motivi delle tante difficoltà: Difficile mentalmente e fisicamente; Juve, il pagellone 2025: Kalulu rinasce, Kelly cosa fa, McKennie l’aggiustatutto, Vlahovic flop; Un anno di delusioni e infortuni: Douglas Luiz racconta la sua avventura alla Juventus. Douglas Luiz, futuro ancora in bilico: il Nottingham non ha ancora fatto scattare l’obbligo - L’avventura di Douglas Luiz alla Juventus sembra essersi chiusa la scorsa estate, ma il suo futuro potrebbe incrociare nuovamente Torino. tuttojuve.com

La stagione della Juve è appena iniziata e scoppia già un caso da risolvere: Douglas Luiz - È iniziata subito in salita la stagione della Juventus, che nel primo giorno di ritiro alla Continassa si è trovata a fare i conti con il caso Douglas Luiz. tuttomercatoweb.com

E adesso scatta una multa salatissima: Douglas Luiz paga l'assenza tra 40 e 120 mila euro - Douglas Luiz pagherà l’assenza ingiustificata al raduno di giovedì alla Continassa con una multa salata e l’addio, ma finora il prezzo ... gazzetta.it

#DouglasLuiz Quando scatta il rinnovo x.com

Situazione prestiti: Douglas Luiz rischia di tornare a Torino! Il centrocampista brasiliano, mandato al Nottingham Forest dopo una stagione ben poco proficua in bianconero, deve giocare almeno 15 partite per 45 minuti per garantire il riscatto. A causa di un - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.