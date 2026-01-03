Douglas Luiz appena 6? in campo nell’ultima sconfitta del Nottingham Forest Quanto manca all’obbligo di riscatto

Douglas Luiz, appena 6 anni, ha debuttato con il Nottingham Forest nell’ultima partita, che si è conclusa con una sconfitta. La sua presenza in campo solleva domande sul futuro del suo riscatto, previsto a determinate condizioni contrattuali. La società e gli esperti monitorano attentamente la situazione, valutando il momento ideale per esercitare l’obbligo di acquisto e consolidare il nuovo acquisto nel progetto tecnico.

del centrocampista brasiliano. Il percorso di  Douglas Luiz  al  Nottingham Forest  sta entrando nel vivo, con la Juventus che osserva con estrema attenzione ogni minuto disputato dal brasiliano in Inghilterra. Il trasferimento, formalizzato lo scorso agosto, prevede un prestito oneroso da  3 milioni di euro  con un diritto di riscatto che si trasformerà in  obbligo  al raggiungimento di  15 presenze  da almeno 45 minuti ciascuna. L’ ultima da appena 6? nella sconfitta della sua squadra in casa dell’Aston Villa non è propedeutica a tale scopo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

