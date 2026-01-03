Doppio Pellegrini e poi Damonte | Giana ko il Trento blinda il quinto posto
Il Trento si impone sulla Giana Erminio con un risultato di 3-1 nella ventesima giornata di Serie C. Dopo un primo tempo in vantaggio grazie a Pellegrini, gli aquilotti hanno reso la ripresa più combattuta, reagendo prontamente alla rete avversaria. La vittoria permette al Trento di consolidare il quinto posto in classifica, mantenendo un percorso stabile e deciso nel campionato.
Un Trento determinato supera per 3-1 la Giana Erminio nella ventesima giornata di Serie C. Dopo un primo tempo condotto con autorità e chiuso in vantaggio grazie alla rete di Pellegrini, gli aquilotti vengono ripresi in avvio di ripresa ma reagiscono con personalità, tornando avanti dagli undici. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
