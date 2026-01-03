Doppio colpo per il Rugby Benevento

Il Rugby Benevento annuncia l’ingaggio di due nuovi atleti, Emilio Fusco e Alessandro Leo, che si uniranno al gruppo guidato dal coach Fusco. Entrambi portano con sé esperienze di alto livello in Italia, Inghilterra e Francia, contribuendo a rafforzare la squadra e a proseguire il percorso di crescita del club. Questa aggiunta rappresenta un passo importante nel progetto sportivo del Rugby Benevento per la stagione in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Doppio colpo in casa IVPC RUGBY BENEVENTO, da oggi si aggregheranno al gruppo del coach Fusco gli atleti: Emilio Fusco napoletano del 1997, mediano di mischia, con alle spalle tantissime esperienze nell'alto livello Italiano, Inglese e Francese e diverse apparizioni nelle nazionali Italiana Alessandro Leo classe 1988 inglese con passaporto Italiano,secondaterza linea, ha giocato con la nazionale Italiana under 20 e in diversi club di eccellenza, al suo ritorno in patria ha vestito la maglia di diverse formazioni di alto livello Inglese tra le quali spiccano i Wasps.

