Dopo le Olimpiadi Futuro del Morelli | i dubbi del sindacato

Dopo le Olimpiadi, si apre un nuovo capitolo per il futuro del Morelli. La Confederazione generale sindacale nazionale ha richiesto un incontro urgente con il presidente e i rappresentanti del consiglio di rappresentanza dei sindaci dell’ASST Valtellina e Alto Lario, nonché con la direzione strategica di ATS Montagna. L’obiettivo è affrontare i dubbi e le prospettive sulla sanità locale, garantendo un confronto trasparente e costruttivo.

La Confederazione generale sindacale nazionale chiede un incontro urgente sulla sanità a presidente e componenti del consiglio di rappresentanza dei sindaci dell’ Asst Valtellina e Alto Lario e alla direzione strategica di Ats Montagna. Il Cgs-Nursind ha chiesto un tavolo "per avviare un confronto costruttivo sulle principali tematiche socio-sanitarie della provincia. In particolare, si ritiene prioritario discutere dell’attuazione del Poas di Asst Valtellina (il piano di organizzazione della sanità, ndr.): analisi dello stato di applicazione, verifica delle carenze organiche (personale medico e di comparto) e monitoraggio della collaborazione con l’ospedale Niguarda di Milano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dopo le Olimpiadi. Futuro del Morelli: i dubbi del sindacato Leggi anche: Un campus all’ospedale Morelli. È l’idea del sindacato infermieri Leggi anche: L'appello del sindacato di polizia: "Più uomini e strumenti adeguati per le Olimpiadi" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dopo le Olimpiadi. Futuro del Morelli: i dubbi del sindacato. Milano-Cortina, Morelli: 'Soddisfatti, innevamento Livigno è perfetto' - "A Livigno sono in funzione 53 cannoni aggiuntivi che stanno assicurando la produzione della neve necessaria per un perfetto svolgimento delle gare, in vista delle Olimpiadi. ansa.it

Tornano le Olimpiadi dei Dilemmi Etici di PATHS! Dopo il successo della 1ª edizione, che ha coinvolto circa 50 squadre da tutta Italia, sono aperte fino al 20 gennaio le iscrizioni alla 2ª edizione delle Olimpiadi dei Dilemmi Etici di PATHS, progetto promosso - facebook.com facebook

Djokovic: "Ritiro Dopo le Olimpiadi 2028. Alberto Tomba mio idolo da bambino" #SkySport #SkyTennis x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.