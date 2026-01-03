Dopo le Olimpiadi Futuro del Morelli | i dubbi del sindacato

Dopo le Olimpiadi, si apre un nuovo capitolo per il futuro del Morelli. La Confederazione generale sindacale nazionale ha richiesto un incontro urgente con il presidente e i rappresentanti del consiglio di rappresentanza dei sindaci dell’ASST Valtellina e Alto Lario, nonché con la direzione strategica di ATS Montagna. L’obiettivo è affrontare i dubbi e le prospettive sulla sanità locale, garantendo un confronto trasparente e costruttivo.

La Confederazione generale sindacale nazionale chiede un incontro urgente sulla sanità a presidente e componenti del consiglio di rappresentanza dei sindaci dell’ Asst Valtellina e Alto Lario e alla direzione strategica di Ats Montagna. Il Cgs-Nursind ha chiesto un tavolo "per avviare un confronto costruttivo sulle principali tematiche socio-sanitarie della provincia. In particolare, si ritiene prioritario discutere dell’attuazione del Poas di Asst Valtellina (il piano di organizzazione della sanità, ndr.): analisi dello stato di applicazione, verifica delle carenze organiche (personale medico e di comparto) e monitoraggio della collaborazione con l’ospedale Niguarda di Milano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

