Dopo le beffe dell' Ema e dell' Amla Roma candida l’Eur per l’agenzia Ue per le dogane

Roma si propone come sede della futura Autorità doganale europea (Euca), con la candidatura dell’Eur per ospitare il nuovo quartier generale dell’agenzia Ue. Dopo le discussioni e le valutazioni di Ema e Amla, questa proposta mira a rafforzare il ruolo dell’Italia nel quadro delle istituzioni europee, offrendo una posizione strategica per la gestione delle dogane e delle politiche commerciali dell’Unione.

L’Italia si è candidata a ospitare a Roma il quartier generale della futura Autorità doganale europea (Euca). E’ un ritorno sul ring dell’assegnazione delle agenzie dell’Ue. Ring sul quale, in meno di dieci anni, già due candidature sono finite male: la prima per l’Agenzia europea del farmaco (Ema) e la seconda per l’Autorità europea antiriciclaggio (Amla). Per capire se non c’è due senza tre, bisogna prima ripercorrere il percorso che vide l’Italia perdere le due gare. La prima beffa è del novembre 2017, quando dopo la Brexit bisognava spostare da Londra l’Agenzia europea del farmaco. Milano aveva messo sul tavolo un’offerta difficile da attaccare: il grattacielo Pirelli, pubblico e immediatamente disponibile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

