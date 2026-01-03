Dopo i fuochi di Capodanno l’impennata | Pm10 doppio rispetto ai giorni precedenti
Dopo i festeggiamenti di Capodanno, i livelli di PM10 si sono raddoppiati rispetto ai giorni precedenti, evidenziando un peggioramento della qualità dell’aria. Come in molte altre città, anche Bergamo ha registrato un aumento delle concentrazioni di particolato, causato principalmente dall’uso di fuochi d’artificio e petardi. È importante monitorare questi dati per comprendere l’impatto ambientale e promuovere pratiche più sostenibili.
I DATI. A Bergamo come ovunque, il tripudio di fuochi d’artificio e di petardi ha lasciato uno strascico in termini di peggioramento della qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Sunrise butchery come cambiano i personaggi di hunger games rispetto ai film precedenti
Leggi anche: Doppio rialzo dei tassi di interesse dalla Bce, mutui a rischio impennata
Esce a vedere i fuochi di Capodanno, travolta e uccisa da un'auto - Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe uscita di casa per vedere i fuochi d'artificio quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una ... tg24.sky.it
Anziana esce di casa per vedere i fuochi d'artificio di Capodanno, travolta e uccisa da un'auto - Una donna di 73 anni è morta la scorsa notte, qualche minuto dopo la mezzanotte, a Cassola (Vicenza) dopo essere stata investita da un'auto. msn.com
Faccia a faccia in Comune dopo i fuochi d’artificio e i rifiuti di fronte alla chiesa di San Gavino. Il Sindaco Salvatore Lai: «Apprezzo chi ci mette la faccia, ma il decoro non è un'opinione» - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.