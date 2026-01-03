Dopo i fuochi di Capodanno l’impennata | Pm10 doppio rispetto ai giorni precedenti

Dopo i festeggiamenti di Capodanno, i livelli di PM10 si sono raddoppiati rispetto ai giorni precedenti, evidenziando un peggioramento della qualità dell’aria. Come in molte altre città, anche Bergamo ha registrato un aumento delle concentrazioni di particolato, causato principalmente dall’uso di fuochi d’artificio e petardi. È importante monitorare questi dati per comprendere l’impatto ambientale e promuovere pratiche più sostenibili.

