Donazione giocattoli ai piccoli in pediatria nell’ospedale di Caserta

Ogni anno, la donazione di giocattoli ai bambini in pediatria rappresenta un gesto di solidarietà importante. Per il terzo anno consecutivo, grazie all’impegno di Donation Italia e della referente territoriale Valentina Russo, sono stati donati giocattoli ai piccoli pazienti dell’ospedale di Caserta, contribuendo a rendere il loro soggiorno più sereno e confortevole. Un’iniziativa che sottolinea l’attenzione verso il benessere dei bambini in momenti di difficoltà.

Tempo di lettura: 1 minuto Un gesto di solidarietà che si rinnova per il terzo anno consecutivo. Questa mattina, grazie all'invito di Donation Italia e all'impegno della referente territoriale Valentina Russo per la provincia di Caserta, si è svolta la consueta donazione di giocattoli destinata ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Caserta. L'iniziativa, ormai diventata un appuntamento atteso, ha portato sorrisi e momenti di spensieratezza ai bambini costretti a trascorrere le festività e i giorni di cura lontani da casa, confermando il valore profondo della solidarietà concreta e condivisa.

