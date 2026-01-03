DOMENICA IN | MARA VENIER INAUGURA IL 2026 CON MOLTE ICONE DELLO SPETTACOLO

Domenica 4 gennaio alle 14 su Rai1 torna “Domenica In”, condotta da Mara Venier e affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. L’appuntamento inaugura il 2026 con un palinsesto ricco di ospiti e momenti di intrattenimento, offrendo al pubblico un’opportunità di convivialità e informazione. Una nuova edizione del programma che si presenta come punto di riferimento domenicale per gli spettatori italiani.

Raoul Bova sarà in studio per presentare la quindicesima stagione di " Don Matteo ", la fiction che tornerà su Rai1 dall'8 gennaio con dieci imperdibili puntate. A seguire, Enrica Bonaccorti si racconterà in un'intervista intensa con Mara Venier, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata, senza nascondere la sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre.

