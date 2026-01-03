Domani ci sarà la Domenica del Museo | ecco tutti i musei che potrete visitare gratis città per città

Domani, 4 gennaio 2026, si svolge la “Domenica del Museo”, un’occasione per visitare gratuitamente numerosi musei e luoghi culturali in tutta Italia. Questa iniziativa permette a cittadini e visitatori di scoprire, senza costi, castelli, parchi archeologici e pinacoteche, promuovendo l’accesso alla cultura e alla storia del nostro paese. Di seguito, l’elenco dei musei aperti gratuitamente nelle diverse città italiane.

Il nuovo anno si apre all'insegna della bellezza con il ritorno della "Domenica al Museo". Domani, 4 gennaio 2026, cittadini e turisti potranno accedere gratuitamente a centinaia di siti del patrimonio nazionale, tra cui castelli, parchi archeologici e pinacoteche storiche. L'iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, punta a rendere l'arte un bene accessibile a tutti, confermando il successo delle edizioni precedenti che hanno visto una partecipazione di massa, con quasi 250.000 presenze registrate solo nell'ultimo appuntamento di dicembre. Le visite seguiranno gli orari consueti di ogni struttura, ma è fondamentale prestare attenzione alle modalità di accesso.

