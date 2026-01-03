Disperso recuperato dopo notte all’addiaccio

A Barasso, Varese, è stato ritrovato dopo una notte all'addiaccio. Il disperso, sebbene visibilmente stanco e provato, sta bene e non presenta rischi per la vita. La famiglia, sollevata, aveva atteso con trepidazione notizie durante tutta la notte. La pronta azione delle autorità ha permesso di rintracciarlo in condizioni stabili.

BARASSO (Varese) Dopo una notte di trepidazione e attesa per i familiari che attendevano sue notizie è stato ritrovato stanco e provato, ma non in pericolo di vita. Protagonista della vicenda un uomo di settant’anni. Alle ore 23:20 della prima giornata dell’anno i Vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Barasso, a seguito dell’attivazione del piano provinciale di ricerca persone scomparse. Il settantenne risultava disperso a seguito di una caduta, dopo la quale era comunque riuscito ad allertare la figlia che ha immediatamente attivato i soccorsi. Gli operatori sono intervenuti con un’autopompa, un autofurgone adibito a Unità di comando locale (Ucl) più squadre di terra della sede distaccata di Laveno e della sede centrale di Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Disperso recuperato dopo notte all’addiaccio Leggi anche: Ritrovato dopo due giorni all’addiaccio un anziano disperso a San Miniato Leggi anche: Bellano, anziano trovato per terra dopo una notte all’addiaccio. Soccorso, muore in ospedale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Disperso recuperato dopo notte all’addiaccio; Va a pescare durante la notte e non rientra a casa: disperso un 60enne. La sua barca trovata capovolta al Bacan; Andrea Rossi, ancora senza esito le ricerche del pescatore 57enne disperso a Punta Sabbioni; Grotteria Mare, si conclude in tragedia la scomparsa di Fabio Lova: ritrovato senza vita al largo di Siderno dopo una notte di ricerche via mare, cielo e terra. Settantenne disperso nei boschi del Varesotto ritrovato all'alba in ipotermia dopo un'intera notte di ricerche - L'uomo era uscito di casa giovedì sera a Barasso, primo giorno dell’anno, e ritrovato prima dell’alba di venerdì a Gavirate, sempre in provincia di Varese. milano.corriere.it

Cercatore di funghi disperso. Ritrovato dopo una notte al freddo - Notte di apprensione per un cercatore di funghi 81enne modenese disperso sabato sera in montagna a Fanano. ilrestodelcarlino.it

Cacciatore disperso nel Pordenonese recuperato nella notte - Sono rientrati a valle alle prime ore del mattino i sei soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso alpino che assieme ai Vigili del fuoco sono stati impegnati dalle 18 di ieri nelle ... ansa.it

Ultim’ora Etna: ritrovato turista disperso Il turista disperso è stato recuperato, impaurito, infreddolito ma in buone condizioni. Il soccorso e l'individuazione è stato effettuato dai volontari del soccorso alpino di Nicolosi, coadiuvati dai Vigili del Fuoco e dai militari - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.