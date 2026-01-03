Discariche fiumi e controlli | il 2025 delle Guardie Ittiche–Vigiles nel territorio pontino

Nel 2025, le Guardie Ittiche–Vigile hanno svolto un ruolo fondamentale nella tutela ambientale del territorio pontino. Attraverso controlli su discariche, fiumi e attività di vigilanza, hanno contribuito a preservare la qualità dell’ambiente e a contrastare comportamenti dannosi. Il loro impegno volontario ha rappresentato un elemento chiave nella gestione e tutela delle risorse naturali della zona.

Latina, 3 gennaio 2026 – È stato un anno intenso e ricco di interventi quello del 2025 per le guardie Ittiche–Vigile s, impegnate quotidianamente, in forma volontaria, nella tutela dell'ambiente, del territorio e degli animali. I numeri raccontano un'attività capillare e costante, che ha contribuito in modo concreto alla difesa della legalità ambientale nella provincia di Latina, spesso svolta in condizioni non prive di rischi. Controlli e sanzioni. Nel corso dell'anno sono stati controllati 700 pescatori. Da queste verifiche sono scaturiti 256 verbali amministrativ i, 226 dei quali a cittadini stranieri, per un totale di 57.

