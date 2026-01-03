Diretta gol Serie A termina qui | pari Juve perde la Roma a Bergamo 1-1 fra Sassuolo Parma e Genoa Pisa Bene il Como

La 18ª giornata di Serie A si è conclusa con risultati variegati: la Juventus ha pareggiato, mentre la Roma ha subito una sconfitta a Bergamo. In altri incontri, Sassuolo e Parma, così come Genoa e Pisa, hanno pareggiato 1-1. Il Como ha mostrato buone prestazioni. Di seguito, la cronaca, i risultati e le analisi delle partite Live, per seguire gli aggiornamenti più recenti del campionato 2024/2025.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 18esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Udinese, Sassuolo Parma, Genoa Pisa Juve Lecce e Atalanta Roma, valevoli per la 18esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE ATALANTA ROMA SEGUI IL LIVE . Bologna e Sassuolo si annullano: il derby emiliano termina 1-1; Vecino illude, poi Davis beffa Sarri al 95': a Udine un pareggio amaro per la Lazio; Risultati serie A, classifica/ Il Lecce ferma la Juventus! Diretta gol live score (oggi 3 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sabato 3 gennaio ci sono cinque partite in programma per la 18^ giornata, il penultimo turno di andata.

DIRETTA/ Cittadella Virtus Verona (risultato finale 4-1): Vita cala il poker! (Serie C, 3 gennaio 2026) - Diretta Cittadella Virtus Verona streaming video tv: derby veneto molto interessante al Tombolato nella 20^ giornata del girone A di Serie C. ilsussidiario.net

DIRETTA LIVE| Serie A, Juventus-Lecce: 0-0 DIRETTA LIVE| Serie A, Juventus-Lecce: 0-0 - Juventus e Lecce si affrontano nella 18ª giornata di Serie A. msn.com

SERIE A I In campo Atalanta-Roma DIRETTA e FOTO per la 18esima giornata #ANSA x.com

SERIE A I In campo Juventus-Lecce DIRETTA e FOTO #ANSA - facebook.com facebook

