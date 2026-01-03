Diretta gol Serie A LIVE | Genoa Pisa 1-1 Sassuolo Parma 1-1

Segui le principali partite della 18ª giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale. La diretta include risultati, sintesi, tabellini e cronaca di incontri come Genoa Pisa e Sassuolo Parma, oltre a altre sfide come Como Udinese, Juve Lecce e Atalanta Roma. Un servizio completo per restare aggiornato sugli sviluppi del campionato 2024/2025.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 18esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Udinese, Sassuolo Parma, Genoa Pisa Juve Lecce e Atalanta Roma, valevoli per la 18esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE GENOA-PISA 38? Pareggia il Pisa .

