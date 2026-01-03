Diretta gol Serie A LIVE | Genoa Pisa 1-0 Sassuolo Parma 1-0

Ecco gli aggiornamenti in tempo reale sulle partite della 18ª giornata di Serie A, tra cui Genoa Pisa e Sassuolo Parma. Segui sintesi, risultati, tabellini e cronaca live di tutte le sfide in corso, tra cui Como Udinese, Juve Lecce e Atalanta Roma. La nostra copertura fornisce un quadro completo degli incontri, offrendo un'informazione chiara e accurata per gli appassionati del massimo campionato italiano.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 18esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Udinese, Sassuolo Parma, Genoa Pisa Juve Lecce e Atalanta Roma, valevoli per la 18esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE GENOA-PISA 15? Colombo porta in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Genoa Pisa 1-0, Sassuolo Parma 1-0 Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Pisa Parma 0-1. Alle 18 Udinese-Genoa Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Sassuolo Pisa e Genoa Parma in campo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Roma-Genoa 3-1 oggi, Serie A. Gol e classifica aggiornata; Cagliari - Milan in Diretta Streaming | IT; Torino Cagliari, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Roma - Genoa (3-1) Serie A 2025. RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Iniziano le partite! Diretta gol live score (oggi sabato 3 gennaio 2026) - Risultati Serie C, classifiche dei gironi oggi, sabato 3 gennaio 2026, e diretta gol live score delle partite per la 20^ giornata. ilsussidiario.net

Risultati Serie A, classifica/ Il Como batte l’Udinese! Diretta gol live score (oggi 3 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sabato 3 gennaio ci sono cinque partite in programma per la 18^ giornata, il penultimo turno di andata. ilsussidiario.net

LIVE Genoa-Pisa 1-0 Serie A 2025/2026: Gol di Lorenzo Colombo - Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

BARTESAGHI due volte, GROSSO ferma ALLEGRI: Milan-Sassuolo 2-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

#Como- #Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale x.com

Cagliari-Milan diretta Serie A: segui il match tra Pisacane e Allegri oggi LIVE - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.