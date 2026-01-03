Diretta gol Serie A LIVE | Como Udinese 1-0 fine primo tempo
Segui la diretta live della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 18ª giornata. In questa sessione, focus su Como-Udinese, con il risultato al termine del primo tempo di 1-0 per i lombardi. La cronaca, i dettagli e le analisi delle partite sono disponibili per tutte le sfide in programma, offrendo un quadro completo degli incontri in corso e delle dinamiche di campionato.
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 18esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Como Udinese, Sassuolo Parma, Genoa Pisa Juve Lecce e Atalanta Roma, valevoli per la 18esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE COMO UDINESE Fine primo tempo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
