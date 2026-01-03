Diretta | Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela Trump rivendica la cattura di Maduro

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, a Caracas e in altre aree del Venezuela, sono state udite forti esplosioni e rumori di velivoli a bassa quota. Fonti indicano che gli Stati Uniti hanno condotto un attacco, con Donald Trump che rivendica la cattura di Maduro. La situazione rappresenta un possibile punto di svolta nelle tensioni tra i due paesi.

Che cosa è successo. Nella notte tra il 2 e 3 gennaio sono state udite forti esplosioni a Caracas e in altre zone del Venezuela, accompagnate da rumori di velivoli a bassa quota. Diversi quartieri della capitale sono rimasti al buio e la gente ha condiviso video di colonne di fumo ed esplosioni. Poche ore dopo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato via social che gli Stati Uniti ha condotto “attacchi su larga scala” e che il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie sono stati catturati e portati fuori dal paese. Il governo venezuelano ha dichiarato lo stato d'emergenza nazionale e ha chiamato alla mobilitazione civile e militare contro quello che considera un tentativo di cambio di regime. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Diretta | Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump rivendica la cattura di Maduro Leggi anche: Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie" Leggi anche: Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: «Maduro e sua moglie presi e portati fuori dal Paese». Media: «La cattura sembrerebbe negoziata» – La diretta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Droni Kiev su una residenza di Putin'; Le notizie sul conflitto in Ucraina del 24 dicembre; Esplosioni a Caracas, il governo: “Aggressione militare degli USA”. Trump: “Catturati Maduro e la moglie”; Guerra Ucraina - Russia, le news del 2 gennaio. Zelensky sostituisce il ministro della Difesa. Caracas sotto attacco Usa: esplosioni, blackout. Gli aggiornamenti in diretta - Maduro ha accusato gli Stati Uniti di voler impadronirsi delle risorse strategiche del Venezuela, in particolare petrolio e minerali, e di cercare di imporre un cambio di regime. lastampa.it

Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie" - Il presidente americano Donald Trump ha ordinato di bombardare il Venezuela e ha catturato il presidente Nicolas Maduro e sua moglie. ilfoglio.it

Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: «Maduro e sua moglie presi e portati fuori dal Paese». Media: «La cattura sembrerebbe negoziata» – La diretta - Caracas e altre città del Venezuela, questa notte, sono state scosse da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, causando panico tra la popolazione e interruzioni elettriche. msn.com

Tra petrolio e propaganda: perché Trump non ha ancora attaccato il Venezuela (ma potrebbe farlo)

Nel marzo del 2022 siamo stati in scena con il Corpo di Ballo della Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca nella “Stagione Ufficiale di Opera e Balletto del Teatro Massimo di Catania”, dopo essere stati scritturati dal celebre Ente - facebook.com facebook

Quello che in diretta non si vede Grazie per essere stati con noi #laportamagica #delotti #ballandoconlestelle #castadiva x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.