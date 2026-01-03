Diretta Dakar Rally 2026

Durante la prima fase del Dakar Rally 2026, lo svedese, al volante di una vettura Ford, ha ottenuto il miglior tempo, offrendo un primo assaggio delle sfide di questa edizione. La competizione, nota come il rally-raid più difficile al mondo, si conferma come un banco di prova per i migliori piloti e le loro capacità di resistenza e precisione.

Lo svedese, che corre per Ford, firma il miglior tempo nel primo assaggio del rally-raid più duro al mondo. Al-Attiyah quarto, Al-Rajhi miglior pilota Toyota Con il prologo di Yanbu si è alzato ufficialmente il sipario sulla Dakar 2026, come da tradizione attraverso una tappa breve ma tutt'altro che banale, concepita più per misurare equilibri .

