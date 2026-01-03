Da sempre, i diorami e i presepi rappresentano un’importante espressione della tradizione natalizia in Italia. La mostra

Le Radici e le Ali di via san Rocco ospita nel periodo natalizio sino al giorno dell’Epifania una mostra di diorami e presepi "E pace in terra. arte e cultura della tradizione presepistica". Tra le opere esposte ci sono quelle di Antonio Pigozzi e Mauro Signorelli due grandi maestri italiani che hanno plasmato e trasformato il presepio in capolavori artistici. Opere frutto di un lavoro meticoloso che va ben al di là di pure rappresentazioni sceniche, creazioni che raccontano storie senza bisogno di parole trasportando chi le osserva in mondi magici senza tempo. Sono esposti anche i presepi di Luigi Magro e Christian Garavaglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diorami e presepi. Quando la tradizione diventa cultura

Leggi anche: Quando la solidarietà diventa tradizione: a Catona nessuno è solo a Santo Stefano

Leggi anche: Quando l'arte diventa un dono: da Gavirate presepi solidali per l'aiuto allo studio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Diorami e presepi. Quando la tradizione diventa cultura; Firenze, ai Bassi il polo presepiale unico in Toscana; ’Crea il tuo Presepe’ a Viconovo. Percorso tra tradizione e creatività; Il record di Casciana Terme - Lari: ben 361 presepi in 30 chilometri. “Itinerario tra borghi e campagne”.

Diorami e presepi. Quando la tradizione diventa cultura - Le Radici e le Ali di via san Rocco ospita nel periodo natalizio sino al giorno dell’Epifania una mostra di ... ilgiorno.it