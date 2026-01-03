Diorami e presepi Quando la tradizione diventa cultura

Da sempre, i diorami e i presepi rappresentano un’importante espressione della tradizione natalizia in Italia. La mostra

Le Radici e le Ali di via san Rocco ospita nel periodo natalizio sino al giorno dell'Epifania una mostra di diorami e presepi "E pace in terra. arte e cultura della tradizione presepistica". Tra le opere esposte ci sono quelle di Antonio Pigozzi e Mauro Signorelli due grandi maestri italiani che hanno plasmato e trasformato il presepio in capolavori artistici. Opere frutto di un lavoro meticoloso che va ben al di là di pure rappresentazioni sceniche, creazioni che raccontano storie senza bisogno di parole trasportando chi le osserva in mondi magici senza tempo. Sono esposti anche i presepi di Luigi Magro e Christian Garavaglia.

