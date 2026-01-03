Diocesi di Comacchio cinque secoli di storia

La Diocesi di Comacchio ha recentemente presentato un’opera monumentale del professor Aniello Zamboni, che ripercorre quattrocento anni di visite pastorali nella diocesi. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e interessato, testimonianza dell’importanza storica e religiosa di questa pubblicazione. Un’occasione per approfondire la storia e l’evoluzione della diocesi attraverso il lavoro di ricerca e documentazione condotto dall’autore.

E' stata presentata a Comacchio, alcuni giorni fa, di fronte a un foltissimo e interessato pubblico, l'opera monumentale del professor Aniello Zamboni, riguardante quattrocento anni di visite pastorali nella intera diocesi dei vescovi sedenti a Comacchio. Una presentazione proposta dall'associazione culturale "La Città Invisibile", sempre della cittadina lagunare, al termine di una serie di incontri culturali, presso la Sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati. L'opera, dal titolo "Visitationes ad Lumina Apostolorum dei vescovi di Comacchio, secoli XVI-XX", è un importantissimo lavoro di ricerca storica, un volume di ben 848 pagine che raccoglie e traduce dal latino cinque secoli di resoconti sullo stato della Diocesi di Comacchio, redatti dai suoi vescovi e presentati a Roma, tra il 1588 e il 1950.

