Dimitar Penev è morto il ct della Bulgaria semifinalista a Usa ’94 | aveva 80 anni

Dimitar Penev, ex allenatore della nazionale bulgara, è scomparso all’età di 80 anni. È ricordato per aver guidato la Bulgaria fino alle semifinali dei Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, risultato storico per il calcio del suo paese. La sua carriera ha lasciato un’impronta significativa nel panorama sportivo bulgaro e internazionale.

Dimitar Penev, l’allenatore che ha guidato la nazionale della Bulgaria fino alle semifinali dei Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, è morto all’età di 80 anni. La Federcalcio bulgara ha annunciato la morte di Penev sabato, affermando che è deceduto dopo una lunga malattia. Penev è una delle figure più celebri nella storia del calcio bulgaro. Il quarto posto della Bulgaria ai Mondiali del ’94 rimane il suo più grande successo. Considerato uno dei migliori difensori del suo paese, Penev ha giocato 364 partite di campionato e segnato 25 gol con il CSKA Sofia. Da giocatore ha collezionato 90 presenze con la nazionale e ha rappresentato la Bulgaria in tre Mondiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lapresse.it

