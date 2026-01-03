Dietro le quinte del teatro Dell’Aquila Ecco il libro di Manilio Grandoni
Scopri il libro di Manilio Grandoni che svela il dietro le quinte del teatro Dell’Aquila. Un racconto fotografico che ripercorre i momenti di fragilità e rinascita di questo storico teatro, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso sulla sua evoluzione. Un’interpretazione sincera della vita teatrale, pensata per appassionati e curiosi di conoscere le trasformazioni di un luogo simbolo della cultura locale.
Un racconto per immagini, una storia che mostra il dietro le quinte del teatro dell’Aquila, nel momento di fragilità e di rinascita. Si intitola ‘Storia di un restauro’ il volume che il fotografo Manilio Grandoni ha dedicato agli anni 1984-1997, anni nei quali il teatro dell’Aquila è stato chiuso appunto per un delicato e corposo restauro. Il volume è stato presentato nei giorni scorsi proprio alla Rollina del teatro, la prefazione e i testi sono di Marco Rotunno, direttore del museo del Montani, che spiega: "Grandoni non ha chiesto soldi, non si è fatto pagare, ha anche investito sulla pubblicazione del testo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
