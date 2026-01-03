Dieta dopo le feste come scegliere quella giusta | occhio alle fake news

Dopo le festività, è importante scegliere una dieta equilibrata e adatta alle proprie esigenze. Con l’obiettivo di rimettersi in forma, è fondamentale distinguere tra consigli affidabili e fake news. In questo articolo, analizzeremo come impostare un percorso nutrizionale corretto, senza ricorrere a soluzioni rapide o non supportate da evidenze scientifiche, per favorire un ritorno a uno stile di vita salutare.

Roma, 2 gen. (Adnkronos Salute) - Archiviate le feste, con l'Epifania che se le porta tutte via, si inizia a fare i conti con le abbuffate fatte e gli eventuali chili presi e l'attività fisica che avremmo dovutopotuto fare. "Sensi di colpa che di solito sono seguiti da buoni propositi per l'anno nuovo: 'Devo perdere 3 kg entro gennaio', 'basta carboidrati', 'da oggi si va a correre almeno due volte a settimane'". A fare il punto sono gli esperti della piattaforma anti-bufale 'Dottore ma è vero che.?', curato dalla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri). "Si tratta di uno stato psicologico che viene cavalcato dalle aziende che operano nel settore delle diete e del benessere, i cui annunci pubblicitari in questo periodo sono spesso incentrati proprio sul concetto di 'nuovo anno, nuovo te", secondo gli esperti che puntualizzano come "in molti casi, infatti, l'obiettivo non è promuovere salute ma fare profitti.

