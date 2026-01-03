Diesel più caro in Bergamasca aumenti per 245mila veicoli

A partire dal 1° gennaio, in Bergamasca si è verificato un aumento di 4,94 centesimi al litro sia per il gasolio che per la benzina, interessando circa 245.000 veicoli. Questa variazione ha implicazioni sui costi di carburante per molti automobilisti, riflettendo le recenti modifiche nelle tariffe energetiche. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere l'impatto a livello locale e sulle abitudini di mobilità.

Caro diesel, Rosellina Madeo (Pd): «La Calabria tra le più penalizzate» x.com

Caro diesel, Rosellina Madeo (Pd): «la Calabria tra le più penalizzate» - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.