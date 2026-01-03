Dichiarato nullo il Tso all’alunno che rifiutò la mascherina in aula

La Cassazione ha dichiarato nullo il TSO (trattamento sanitario obbligatorio) applicato a un alunno che aveva rifiutato di indossare la mascherina in classe. La sentenza sottolinea che l’anticonformismo non costituisce una malattia mentale e che il trattamento coatto è ammesso esclusivamente per tutelare la sicurezza dell’individuo e degli altri. Questa decisione evidenzia l’importanza di rispettare i diritti individuali anche in situazioni di emergenza sanitaria.

La Cassazione: «L’anticonformismo non è una malattia mentale Il trattamento coatto è lecito solo a protezione dell’individuo». Cinque anni fa gli rovinarono la vita con un Tso, perché in classe non voleva indossare la mascherina durante l’emergenza Covid. L’allora diciottenne Valerio Tellenio, marchigiano, venne trattato come un pazzo e solo a fine 2025 è arrivata la parola fine a un accanimento vergognoso. La prima sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato «la nullità del trattamento sanitario obbligatorio», disposto nei confronti dello studente il 5 maggio 2021. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dichiarato nullo il Tso all’alunno che rifiutò la mascherina in aula Leggi anche: Studente no mask s’incatenò al banco. La Suprema Corte: il Tso è nullo Leggi anche: Corteo a Predappio, Forza Nuova contesta la Questura che sposta l'orario: "Provvedimento nullo. " Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. UNA STORIA CHE RIGUARDA TUTTE E TUTTI Oggi a Siena ha trionfato la giustizia. Il tribunale della città ha dichiarato nullo il licenziamento di Fabio Giomi, il dipendente di Pam Panorama licenziato dopo essere stato sottoposto al cosiddetto “test del cartel - facebook.com facebook "Il codice te l'ha dichiarato nullo, che ci fai di un nullo" #Totò #27dicembre x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.