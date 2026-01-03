Di Gregorio carica i suoi dopo il pareggio deludente contro il Lecce | Non molliamo testa a martedì – FOTO

Dopo il pareggio contro il Lecce, il portiere della Juventus, Di Gregorio, ha espresso determinazione e fiducia nel gruppo. Attraverso i social, ha invitato a non mollare e a concentrarsi già sull’impegno di martedì, mantenendo un atteggiamento positivo e responsabile. Le sue parole riflettono l’impegno del team nel proseguire con concentrazione e spirito di squadra, senza lasciarsi influenzare dalle difficoltà.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.