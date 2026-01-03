Di Gregorio carica i suoi dopo il pareggio deludente contro il Lecce | Non molliamo testa a martedì – FOTO
Dopo il pareggio contro il Lecce, il portiere della Juventus, Di Gregorio, ha espresso determinazione e fiducia nel gruppo. Attraverso i social, ha invitato a non mollare e a concentrarsi già sull’impegno di martedì, mantenendo un atteggiamento positivo e responsabile. Le sue parole riflettono l’impegno del team nel proseguire con concentrazione e spirito di squadra, senza lasciarsi influenzare dalle difficoltà.
Di Gregorio e le parole nel post partita dello Stadium. Dichiarazioni da leader da parte del portiere bianconero sui social. La Juventus deve archiviare in fretta la delusione maturata tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro il Lecce. Il pareggio, arrivato nonostante una mole di gioco superiore e le occasioni create, rischia di lasciare scorie mentali pesanti in un gruppo che sta cercando la definitiva consacrazione sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Tuttavia, nel post-partita, è emersa con forza la figura carismatica di Michele Di Gregorio. L’estremo difensore bianconero, confermandosi sempre più leader silenzioso dello spogliatoio, ha scelto la via della comunicazione diretta su Instagram per serrare i ranghi e indicare la strada da seguire ai compagni e a tutto l’ambiente juventino deluso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Di Gregorio guarda subito avanti dopo Juve Sporting: «Non è il risultato che volevamo, ma non molliamo». Il messaggio del portiere bianconero – FOTO
Leggi anche: Juventus, attacco durissimo di Crosetti dopo il pareggio deludente contro la Fiorentina al Franchi: «Diventata un trattato sulla mediocrità»
Di Gregorio saluta a modo suo il 2025 | il messaggio del portiere bianconero dopo la vittoria della Juventus a Pisa – FOTO.
Terracina, Di Gregorio subito sospeso dalla carica Il sindaco Giannetti: spero faccia un passo... - IL CASO C'è un passaggio dell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato il consigliere comunale Gavino De Gregorio agli arresti domiciliari che è emblematico - ilmessaggero.it
ROSARNO, NEL SEGNO DI MIMMO E GIACOMO, GRANDE FESTA IN GIALLO-BLU Si è svolta presso il Palazzetto dello Sport di via Don Gregorio Varrà a Rosarno una cerimonia carica di significato: l'intitolazione ufficiale della struttura a Mimmo Ventre e Gia - facebook.com facebook
#DiGregorio suona la carica Il suo messaggio ai tifosi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.