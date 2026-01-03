Detective informatici nei computer di Hannoun | Soldi anche a familiari di kamikaze

Agenti informatici hanno infiltrato i sistemi dell’associazione palestinese Hannoun, scoprendo tracce di trasferimenti di denaro. Sul server sono stati individuati due milioni di euro inviati a Osama Alisawi, ex ministro di Hamas ora ricercato. L’indagine evidenzia possibili collegamenti tra l’organizzazione e il finanziamento di familiari di kamikaze, sollevando nuove questioni sulla rete di supporto finanziario.

