Detective informatici nei computer di Hannoun | Soldi anche a familiari di kamikaze
Agenti informatici hanno infiltrato i sistemi dell’associazione palestinese Hannoun, scoprendo tracce di trasferimenti di denaro. Sul server sono stati individuati due milioni di euro inviati a Osama Alisawi, ex ministro di Hamas ora ricercato. L’indagine evidenzia possibili collegamenti tra l’organizzazione e il finanziamento di familiari di kamikaze, sollevando nuove questioni sulla rete di supporto finanziario.
Agenti sotto copertura sono riusciti a penetrare nei computer dell’associazione palestinese. Documentato sul server l’invio di due milioni di euro a Osama Alisawi, ex ministro di Hamas ricercato. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
