Derby emiliano senza padrone | Sassuolo-Parma finisce 1-1

Il match tra Sassuolo e Parma, disputato al Mapei Stadium, termina con un pareggio di 1-1. La partita ha evidenziato un equilibrio tra le due squadre, caratterizzato da momenti di pressione e occasioni non concretizzate. Un risultato che mantiene entrambe le formazioni in una posizione stabile in classifica, senza un chiaro padrone in questa sfida emiliana.

Il derby emiliano non sceglie un padrone. Al Mapei Stadium Sassuolo e Parma si dividono la posta con un 1-1 che racconta due fasi distinte e un equilibrio sostanziale, fatto di colpi, risposte e occasioni mancate. Un punto a testa che muove la classifica senza strappi, ma lascia la sensazione di una gara vissuta fino all'ultimo. Avvio neroverde, risposta gialloblù. Il Sassuolo parte con maggiore convinzione e trova presto il varco giusto. Al 12', su una corsia destra attiva, il cross trova Kristoffer Thorstvedt che svetta e indirizza di testa: vantaggio meritato per intensità e occupazione dell'area.

