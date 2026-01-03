Delta Force covert action e intelligence Dentro l’operazione Usa su Maduro

Nella giornata di oggi, la Delta Force ha condotto un’operazione che ha portato all’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro e della sua consorte. Durante i raid mirati su obiettivi logistici e strategici, le forze speciali statunitensi hanno trasferito Maduro negli Stati Uniti. Questa operazione rappresenta un esempio di azione militare e intelligence condotta sotto copertura, con implicazioni politiche e diplomatiche di rilievo.

Nel corso dei raid di questa mattina, durante i vari strike su obiettivi logistici e strategici, la Delta Force ha prelevato il presidente Nicolàs Maduro, insieme alla moglie, per condurlo sul suolo statunitense. La divisione Usa. La Delta Force non è una divisione militare convenzionale, ufficialmente 1st Special Forces Operational Detachment – Delta, il reparto rappresenta la punta più avanzata dell’ecosistema delle special mission units statunitensi, attivata quando l’obiettivo non è combattere una guerra, ma risolvere un problema ad altissima sensibilità politica. Delta Force opera all’interno del Jsoc, il comando che integra forze speciali e comunità d’intelligence. 🔗 Leggi su Formiche.net

