Missione compiuta. La Croce Verde di Vigevano avrà un nuovo defibrillatore per una delle proprie ambulanze grazie ai fondi raccolti dall’“allenamento collettivo“ organizzato per il giorno di Santo Stefano dall’Escape Team, presieduto da Daniele Chiesa e che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone che si sono misurate sulle diverse distanze previste, 5, 10 e 14 chilometri. Il nuovo defibrillatore è già stato ordinato e sarà disponibile a breve. In più le derrate alimentari donate dai partecipanti sono state affidate alla parrocchia dell’Immacolata e all’associazione “Con Tatto Donna“, che provvederanno a distribuirle alle famiglie indigenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Defibrillatore ai volontari grazie all’Escape team

