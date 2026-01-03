Decide Scalvini l’Atalanta batte la Roma di Gasp | il 2026 inizia con una vittoria

Nel match tra Atalanta e Roma, Scalvini decide la partita, confermando il buon stato di forma della squadra bergamasca. La vittoria segna l’inizio del 2026 con un risultato positivo, riflettendo l’equilibrio e la determinazione di entrambe le squadre. Un incontro che ha richiamato ricordi e testimonia la crescita continua del club, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi appuntamenti del campionato.

Bergamo. Una manciata di minuti a metà primo tempo per rimembrare i tempi che furono e ringraziare per la storia. Il resto della partita, come il grande ex di serata aveva detto, “ognuno per sé”. E alla fine a fare festa è l’Atalanta, che rilancia le proprie ambizioni di Champions League battendo 1-0 la Roma di Gasperini in una partita in cui non manca nulla: emozioni, tensioni, gol. Decide quello di Scalvini, vale la sesta vittoria stagionale: la prima contro una squadra della parte sinistra della classifica. Quel boost di fiducia che serviva per tenere aperta la propria corsa verso l’obiettivo quarto posto, ora distante 8 punti: non pochi, ma nemmeno così tanti da poter colmare il gap nelle 20 partite che mancano da qui alla fine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Roma-Genoa 3-1: Gasp chiude l'anno con una vittoria, all'Olimpico solo applausi per De Rossi Leggi anche: Atalanta, l’anno nuovo inizia con una sfida da brividi: a Bergamo arriva la Roma del grande ex Gasperini Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Decide Scalvini, l’Atalanta batte la Roma di Gasp: il 2026 inizia con una vittoria - 8 dal quarto posto: prima vittoria contro una squadra di alta classifica. bergamonews.it

Atalanta-Roma 1-0, la decide Scalvini: Palladino sgambetta l'ex più atteso Gasperini tra intensità, grandi giocate e qualche polemica - Sabato sera gelido ma scoppiettante in quel di Bergamo: l'Atalanta batte 1- eurosport.it

Gol convalidato, non c'è fallo di Scalvini su Svilar... Atalanta subito in vantaggio - facebook.com facebook

