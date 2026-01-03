È stato inaugurato l’ufficio mobile della polizia, un’iniziativa volta a intensificare i controlli sulle strade. Contestualmente, è stata avviata una campagna di sensibilizzazione rivolta principalmente ai giovani, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e garantire maggiore sicurezza. Questa soluzione permette di aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, favorendo un intervento più tempestivo ed efficace.

Più controlli sulle strade. E una campagna mirata di sensibilizzazione, rivolta in particolare ai ragazzi. Sono gli obiettivi di Valma safe driving, il nuovo progetto per la sicurezza stradale della polizia locale di Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana. Un progetto che doterà gli agenti del comando di via Costa anche di un nuovo ufficio mobile, che sarà in funzione dalla primavera. L’Unione Valmarecchia (l’ente sovracomunale dai cui dipende la polizia locale) è riuscita a ottenere un contributo di 55mila euro dalla Regione per l’acquisto del nuovo furgone che sarà attrezzato come ufficio mobile e per le altre iniziative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Debutta l’ufficio mobile della polizia: "Più controlli sulle nostre strade"

Leggi anche: Contro le truffe agli anziani: informazione, formazione e un ufficio mobile della polizia locale

Leggi anche: Polizia Stradale in difficoltà in Valtellina: "Più agenti e dignità per chi tutela le nostre strade"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Da oggi su Netflix debutta la serie messicana AMOR DE OFICINA - L'AMORE IN UFFICIO TRAMA: Un'impiegata integerrima e l'affascinante figlio del capo si contendono il ruolo di CEO in una grande azienda di intimo, ma la passione rischia di metterli fuori gi - facebook.com facebook

#BuenCamino di #CheccoZalone debutta con 5,6 milioni di euro di incassi al box office in un solo giorno, ieri. Direi un dato clamoroso. Stracciato #Avatar che ieri si è fermato a 800 mila euro. x.com