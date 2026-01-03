De Winter segnali positivi contro il Cagliari Il Milan sorride E le parole di Allegri …

Il Milan vede segnali positivi dopo la vittoria contro il Cagliari, con Koni De Winter tra i protagonisti. Le prestazioni della squadra, insieme alle parole di Allegri, offrono un quadro di fiducia e miglioramento. Analizzare gli sviluppi recenti aiuta a comprendere lo stato attuale del club e le prospettive future.

Milan, Koni De Winter è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri sul campo del Cagliari. Ecco le pagelle e l'analisi della sua partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, le ultime verso il Cagliari: recupera Leao.

