De Winter segnali positivi contro il Cagliari Il Milan sorride E le parole di Allegri …
Il Milan vede segnali positivi dopo la vittoria contro il Cagliari, con Koni De Winter tra i protagonisti. Le prestazioni della squadra, insieme alle parole di Allegri, offrono un quadro di fiducia e miglioramento. Analizzare gli sviluppi recenti aiuta a comprendere lo stato attuale del club e le prospettive future.
Milan, Koni De Winter è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri sul campo del Cagliari. Ecco le pagelle e l'analisi della sua partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Ravezzani celebra il Milan dopo Cagliari: “Piccolo capolavoro di Allegri. De Winter …”
Leggi anche: Verso Cagliari-Milan, Allegri conferma De Winter in difesa e Nkunku davanti
Milan, le ultime verso il Cagliari: recupera Leao.
Winter Marathon 2026: un percorso rinnovato tra le nevi delle Dolomiti La 38ª edizione della Winter Marathon torna dal 22 al 25 gennaio 2026 nella perla delle Dolomiti di Brenta, Madonna di Campiglio. Dalla prima edizione nel 1989, la gara unisce il rombo - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.