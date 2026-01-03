De Winter nel post-partita di Cagliari-Milan | All’intervallo il mister ci ha svegliato un po’ …

Koni De Winter, difensore del Milan, ha commentato a 'DAZN' il risultato della partita contro il Cagliari, disputata alla Unipol Domus. Nel post-partita, ha riferito che l’intervallo ha rappresentato un momento di ricarica, sottolineando come il mister abbia cercato di motivare la squadra per affrontare nella seconda parte del match. Un’analisi che evidenzia l’importanza delle parole di squadra durante la gara.

De Winter a MTV: "Giocare al Milan non è come giocare nelle altre squadre. Siamo contenti per averla portata a casa" - Milan, sfida vinta dalla formazione rossonera di misura grazie alla rete ad inizio ripresa di Rafael Leao, Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di Milan TV ... milannews.it

De Winter a Sky: "Con continuità e fiducia esce il vero De Winter" - Koni De Winter, oggi impegnato da titolare al centro della difesa per via ... milannews.it

