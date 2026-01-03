Dazi USA sulla pasta italiana Errico FI | Risultato importante anche per le aziende del Sannio

La recente riduzione dei super-dazi statunitensi sulla pasta italiana rappresenta un risultato significativo per il settore agroalimentare nazionale, in particolare per le aziende del Sannio, rinomate per la qualità delle loro produzioni. Questa decisione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, che ha abbassato le tariffe previste dal 91,74%, potrebbe favorire l’accesso ai mercati esteri e sostenere le imprese locali.

«La decisione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti di ridurre drasticamente i super-dazi sulla pasta italiana, ipotizzati inizialmente al 91,74 per cento, è una notizia di grande rilievo per l'agroalimentare nazionale e per territori come il Sannio, espressione di produzioni di qualità apprezzate sui mercati internazionali». Lo dichiara Fernando Errico, consigliere regionale della Campania di Forza Italia. «Un'aliquota così elevata avrebbe di fatto escluso la pasta italiana dal mercato americano, con gravi ricadute su fatturato e occupazione. La riduzione dei dazi consente invece alle nostre aziende di continuare a operare in un mercato strategico».

