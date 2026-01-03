David tenta il &#8216;cucchiaio' ma l'esecuzione è terribile | Falcone respinge con i piedi senza problemi

Da fanpage.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match tra Juventus e Lecce, David ha tentato un cucchiaio durante un calcio di rigore, ma l'esecuzione è risultata sbagliata. Falcone ha respinto facilmente il tiro con i piedi, mantenendo il risultato invariato all'inizio del secondo tempo. Un episodio che ha segnato un momento di tensione e incertezza in una partita ancora aperta.

David tenta il cucchiaio e sbaglia il calcio di rigore all'inizio del secondo tempo di Juventus-Lecce. L'attaccante canadese calcia centralmente e debolmente, Falcone respinge senza problemi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Assolto Ottavio Spada, rischiava l’ergastolo per il duplice omicidio di ‘Baficchio’ e ‘Sorcanera’

Leggi anche: Diao salta la Coppa d’Africa con il Senegal, paga l’infortunio ‘delle polemiche’ di Roma-Como

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

david tenta amp8216cucchiaio esecuzioneDavid tenta il ‘cucchiaio’ ma l’esecuzione è terribile: Falcone respinge con i piedi senza problemi - Jonathan David tenta il cucchiaio e sbaglia il calcio di rigore all'inizio del secondo tempo di Juventus- fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.