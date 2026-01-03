David tenta il ‘cucchiaio' ma l'esecuzione è terribile | Falcone respinge con i piedi senza problemi
Durante il match tra Juventus e Lecce, David ha tentato un cucchiaio durante un calcio di rigore, ma l'esecuzione è risultata sbagliata. Falcone ha respinto facilmente il tiro con i piedi, mantenendo il risultato invariato all'inizio del secondo tempo. Un episodio che ha segnato un momento di tensione e incertezza in una partita ancora aperta.
David tenta il cucchiaio e sbaglia il calcio di rigore all'inizio del secondo tempo di Juventus-Lecce. L'attaccante canadese calcia centralmente e debolmente, Falcone respinge senza problemi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
