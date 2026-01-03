David e l’errore dal dischetto | ecco i precedenti dell’attaccante canadese Tutti gli errori

David, attaccante canadese, ha affrontato diverse sfide dal dischetto nel corso della sua carriera, dall’esordio in Europa League fino alle recenti occasioni in Juventus-Lecce. In questo articolo ripercorriamo gli errori più significativi di David nel tiro dagli 11 metri, analizzando i momenti chiave e le situazioni che hanno segnato il suo percorso.

David, dal primo penalty fallito in Europa League all'ultimo episodio in Juve Lecce, tutti gli errori dal dischetto dell'attaccante canadese. L'errore dal dischetto di Jonathan David nella partita contro il Lecce del 3 gennaio 2026 ha riacceso l'attenzione su un aspetto specifico della carriera dell'attaccante canadese: il rapporto con i calci di rigore. Un episodio che pesa nel contesto della gara, ma che si inserisce in una statistica più ampia che accompagna l'attaccante fin dagli esordi in Europa. Nel corso della sua carriera professionistica, Jonathan David ha infatti sbagliato otto calci di rigore, distribuiti tra competizioni nazionali e internazionali, oltre a impegni con la nazionale canadese.

